أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، أعلنوا الحرب على الشعب اليمني، حين ارتدوا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور المنبثقة عن المؤتمر.

وأعاد الرئيس هادي، لدى استقباله في الرياض، السفير الصيني لدى اليمن، تيان تشي، التذكير، بحرص الحكومة الشرعية الدائم نحو السلام حقنًا للدماء التي قال إن ” الإنقلابيين يستبيحونها ولا يعيروها ثمنًا من خلال قتلهم للعزل الابرياء والزج بالأطفال في أتون صراعهم ولهثهم نحو السلطة تنفيذًا لرغبات واجنده دخيله ومكشوفة”.

وتم في اللقاء استعراض التطورات والاحداث التي تشهدها البلاد منذ إطلاق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

وأشاد الرئيس اليمني، بدور الصين الإيجابي المساند لليمن وشرعيته الدستورية خلال الأزمة التي تمر بها جراء انقلاب الحوثي وصالح على العملية السياسية في البلاد.

من جهته، جدد سفير الصين لدى اليمن، دعم بلاده المتواصل لليمن على مختلف المستويات وفي كل المحافل، مشيرًا إلى وجود جوانب عديده وجديدة من مناحي الدعم الإنساني الذي ستقدمه الصين لليمن في إطار التعاون المشترك بين البلدين.