أصدرت هيئة الرقابة الادارية في مصر تقريرا حمل صفة “سري جدا” حذرت فيه من استحواذ شركة «أبراج كابيتال» الإماراتية على القطاع الصحي الخاص بمصر؛ وذلك على خلفية تسلل الشركة بهدوء إلى السوق المصرية وشراء عدد من المؤسسات الصحية الخاصة، وهو ما اعتبرته التقرير تهديدا للأمن القومي المصري.

التقرير يعرض نتيجة الفحص شاملا القوانين المنظمة لعمل القطاع الصحي الخاص في مصر والقرارات الوزارية، ويكشف عن تدخل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرا من وجود شبهة «غسيل أموال» نتيجة طبيعة تأسيس شركة «كريد هيلثكير ليمتد»، المملوكة بشكل غير مباشر لشركة أبراج كابيتال المتعددة الجنسيات، ومديرها التنفيذي باكستاني الجنسية، بينما المساهمون فيها مجهولون، ويؤكد التقرير وجود شبهات حول الغرض من الشراء.

المستند الرسمى- بحسب صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر اليوم السبت 10 سبتمبر 2016- يحمل توقيع محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارة السابق، والصادر بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٥ بقيد رقم ٢٣٩٨ وموجه إلى عادل عدوى، وزير الصحة السابق بحكومة الانقلاب، وطالب الوزير حينها بتنفيذ توصيات الرقابة الإدارية بشكل عاجل، والتى طالبت بوضع ضوابط لإلزام الشركات المؤسسة، وفقا لقوانين أجنبية بالحصول على الموافقة الأمنية اللازمة قبل إجراء أي تصرف قانوني بشأن المستشفيات ومصانع الأدوية الخاصة.

وبحسب التقرير السري أنه بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٤، قدم مكتب «ذو الفقار وشركاه» للاستشارات القانونية والمحاماة طلبا لوزارة الصحة تضمن رغبة شركة «كريد هيلثكير ليمتد» (ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفقا لقوانين دولة مالطا)، المملوكة لصناديق استثمار تتم إدارتها من خلال مجموعة شركة أبراج كابيتال الإماراتية لشراء ١٠٠% من أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصى.

وعرض رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، بتاريخ ٩ أبريل ٢٠١٤، مذكرة على وزير الصحة بخصوص انتشار ظاهرة بيع أو تأجير المستشفيات الخاصة لشركات أجنبية أو عربية، وطلب إعادة تفعيل القرار الوزاري رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٠، وأصدر الوزير القرار رقم ٤٩٧ في ١٢ أغسطس ٢٠١٤، الذى تضمن حظر التصرف فى المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المختصة بوزارة الصحة، والحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف. وفق تقرير نشرته بوابة الحرية والعدالة.

كما عرض رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠١٤، مذكرة على وزير الصحة تضمنت بيع ٥٤% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي بالبورصة، وبيع مستشفى كليوباترا لـ«كابيتال» الإماراتية، وبيع أسهم بنك مصر ٩.٥%، وأسهم البنك الأهلي ٩.٥%، بمستشفى دار الفؤاد إلى الدكتور فهد خاطر، وانتهت المذكرة بطلب مخاطبة نقابة الأطباء بعدم تغيير المالكين إلا بموافقة الوزارة، ومخاطبة الهيئة العامة للاستثمار وتم اعتماد التوصيات.

وأرسل رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠١٤، خطابا لوزير الصحة للدراسة والإفادة عن مذكرة البورصة المصرية المتضمنة عدم سريان القرار رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠١٤ على البورصة المصرية، وطلب رئيس الهيئة تعديل القرار ليقتصر على فحص ومراجعة التراخيص، وبتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٤، عرض رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، مذكرة بشأن مذكرة البورصة المصرية تضمنت أن القرار الوزاري رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠١٤، صدر لتنظيم عملية تغيير المالك أو الإدارة للتراخيص الصادرة للمستشفيات ومصانع الأدوية، ولم يتطرق لبيع الأسهم بالبورصة.

وتبين استحواذ بعض الأشخاص والشركات المحلية والأجنبية على كل أو بعض الأسهم المملوكة لمصريين فى ١٣ مستشفى ومعمل تحاليل، ومنها شراء شركة أبراج الإماراتية ٥٤% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصى، و١٠٠% من مستشفى كليوباترا، وشراء نسبة كبيرة من معملى البرج والمختبر.

حقيقة شركة أبراج كابيتال

في مارس 2015 الماضي، أعلنت شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية عن أنها قامت بتأسيس مجموعة استثمارية للرعاية الصحية في مصر وتونس باسم مجموعة مستشفى شمال إفريقيا القابضة باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار.

وأضافت أن المجموعة يتم تأسيسها بالشراكة مع عدد المؤسسات المالية التنموية، ومنها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG)، ومؤسسة الترويج والمشاركة من أجل التعاون الاقتصادي (PROPARCO) ومؤسسات أخرى.

وأبراج كابيتال التي تتخذ من دبي مقرًا لها، هي شركة تعمل في تقديم خدمات استثمارية متخصصة في الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، ولديها أكثر من 25 مكتبًا موزعًا على ست مناطق في اسطنبول، مكسيكو سيتي، دبي، ومومباي ونيروبي وسنغافورة.

وتصل قيمة الأصول التي تديرها “أبراج كابيتال” حاليًا إلى نحو 7.5 مليارات دولار، عبر أكثر من 20 صندوقًا في الأسهم والعقارات الخاصة، موزعة على أكثر من 30 دولة في جميع الأسواق الناشئة، و200 استثمار يدار من قبل فريق يضم أكثر من 300 خبير استثماري.

الشركة بدأت نشاطها في عام 2002، ومديرها التنفيذي عريف نكافى، مواليد ١٣ يوليو ١٩٦٠، باكستاني الجنسية، وغير معلوم مساهمي الشركة لطبيعة تأسيسها.

منى مينا: «وضع مرعب بجد»

من جانبها، وصفت الدكتورة منى مينا، وكيل أطباء مصر، في تصريحات صحفية، هذا الاستحواذ بـ”الكارثة”، وقالت إنه وضع مرعب بجد.. وأضافت أنه في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج.

وتشتري سلاسل صيدليات كبرى

وفي سياق متصل، صرح الدكتور أحمد خليل، صيدلي، بأن شركة أبراج للخدمات الطبية مثيرة للريبة، فهي شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بجبل علي بدبي بالإمارات، غير معلوم مؤسسيها ولا مجلس إدارتها.

وأكد أن هناك شكوكا بعلاقتها بما نشهده بموجة شراء عدد من صيدليات القاهرة والإسكندرية المتميزة بأسعار مبالغة وغلقها، بما يعطي انطباعًا بوجود تخطيط ممنهج لاحتكار الخدمات الصحية، بما يفتح الباب لخصخصة واحتكار الخدمة الطبية أمام تنافس غير عادل ولا متكافئ مع الخدمة الصحية الحكومية المتردية.