هاجمت صحيفة “الوطن” العمانية فصائل المعارضة السورية والتي وصفتهم بـ”الإرهابيين” في حين دافعت عن الجيش السوري وألبسته جلباب الإنسانية الدفاع عن حقوق الإنسان.

ونشرت “الوطن” العمانية تقريرا اطلعت عليه “وطن” بعنوان “الجيش السوري يؤمن طريق الراموسة .. والإرهاب يغتال 7 بينهم أطفال بحلب” قالت فيه إنّ الجيش السوري أمّن “طريق الراموسة (جنوب حلب) حيث يقترب الجيش من فتحه بالكامل أمام المدنيين فيما اغتالت قذائف الإرهاب 7 بينهم أطفال في الوقت الذي تعول فيه الأمم المتحدة على اتفاق أميركي روسي لحلحلة الأزمة السورية، على وقع امكانية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في سوريا يمكن أن يستمر حتى عشرة أيام. بحسب ما صرح وزير الخارجية الألماني فرانك ــ فالتر شتانيماير أمس.”

وأضافت “وأدى تقدم الجيش السوري في منطقة الراموسة في جنوب حلب إلى إعادة فتح الطريق الرئيسي إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة في الغرب كما أدى إلى إعادة تطويق كامل للأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة المسلحين. كما وسعت وحدات من الجيش السوري على نقاط سيطرتها في مزارع الريحان وعلى طريق المعامل في الغوطة الشرقية بريف دمشق.”

وتابعت “الوطن” “كما أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية خلال عملية عسكرية بدأتها فجر أمس وحدات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على أوكار التنظيمات الإرهابية في ريف اللاذقية الشمالي.”

وواصلت الصحيفة العمانية اليومية حديثها قائلة “كذلك دمر الطيران الحربي في الجيش العربي السوري صهاريج معبأة بالنفط المسروق لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال طلعات جوية على مواقع ومحاور تحركه بريف حمص الشرقي.”

وأردفت “إلى ذلك أفاد مصدر في قيادة شرطة حلب بمقتل 7 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 24 آخرين بجروح نتيجة قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على حي صلاح الدين. وفي دمشق استهدف إرهابيو ما يسمى “جيش الإسلام” بعد ظهر أمس بقذيفتين صاروخيتين منطقة المزة السكنية في خرق جديد لاتفاق وقف الأعمال القتالية.”

وختمت الصحيفة “تقريرها” بالحديث عن الوضع السياسي، حيث سياسيا اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن نجاحا محتملا للمفاوضات بين الروس والأميركيين حول سوريا يمكن أن “يحدث فارقا كبيرا” بالنسبة للمساعدات الإنسانية لكن أيضا لاستئناف العملية السياسية…