أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا، قرارا برفع الحظر عن تجريم الاستمناء في الأماكن العامة، مع اشتراطها على عدم القيام بهذا الامر أمام الاطفال أو القاصرين.

وأصدرت المحكمة هذا الحكم، لصالح رجل يبلغ من العمر 69، تم القبض عليه بعد شكاوى ضده بالاستمناء علنًا في الأماكن العامة، حيث تم إدانته في مايو/آيار 2015، وتم الحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 3200 يورو، بعدما قام بالاستمناء أمام طالبات من جامعة كاتانيا، بالساحل الشرقي للبلاد.

الغريب في حكم المحكمة العليا، بعد تبرئة المتهم من الإتيان بسلوك جنسي يخالف القانون، قامت المحكمة بإرسال القضية إلى المحاكم الابتدائية بكاتانيا لتحديد تعويض للرجل ما بين 5 آلاف و30 ألف يورو.

وجاء حكم المحكمة العليا بناءً على التعديلات التي أجريت على القانون الجنائي خلال نهاية العام الماضي، وهي التعديلات التي رفعت التجريم عن مثل هذه السلوكيات الجنسية، حيث اعتبر القضاة أن الاستمناء في الفضاءات العامة، ما لم يكن أمام قاصرين، ليس أمرًا مجرّما.

يذكر أن التعديل الجديد ينصّ على أن أيّ استمناء أو إظهار للأعضاء التناسلية أمام الأطفال يعاقب عليه بعقوبة حبسية تصل إلى 4 سنوات ونصف، وهو الامر الذي اعتمدت عليه المحكمة في تبرأة المتهم.