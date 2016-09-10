قال النائب المصري مصطفى بكرى إن هناك مخطط خارجي يستهدف النيل من مصر واستقرارها ويعمل على تقسيمها وتمزيقها مشيرا إلى أن هذا المخطط له جذور في الخارج تمتد للداخل.

وأضاف “بكرى” خلال برنامجه المذاع عبر فضائية “صدى البلد” : “ده مش كلام إنشا المعلومات دى حصلت عليها من جهات معينة، ودى خطة غربية أمريكية وضعت من خلال مستشارين من إسرائيل وعدد من الدول العربية إلى جانب الدول الغربية والذين أجمعوا على أن الرئيس السيسي نسخة محسنة من جمال عبد الناصر ورجل وطني يمتلك قدرات يخفيها وراء تواضعه ويحذرون من سياسته المستقبلية”.

وتابع النائب “أن هؤلاء المستشارين أعدوا تقريرا عن كيفية إسقاط مصر قائم على عدة أمور أولها التخطيط لمواجهة ظهور جمال عبد الناصر جديد في شخص السيسي.

وأشار بكري إلى أنهم قاموا بتحليل شخصية السيسي من خلال دراسته السابقة بالولايات المتحدة وحمل تقريرهم عدة معلومات”.

وأردف: “قال التقرير المعلومات التالية : السيسي رجل مسلم ومؤمن لكنه ينتمي إلى الإسلام التقليديالعادي، وهو رجل وطني ومخلص لأفكاره، ولديه قدرت إدارية وتنظيمية وتفكير هادئ ويميل إلى إخفاء قدراته وراء ستار من التواضع ، وأن إدارته للأزمات في مصر تلفت النظر ، فهو استقلالي في قراره ويرفض التدخل الأجنبي وحريص على إنجاح مصر الدولة ، كما أنه يختلف عن عبد الناصر في أنه غير شغوف بالخطابات وغير محتاج لأنشودة الغطس في العواطف الجماهيرية، لكنه بطئ في اتخاذ القرار إلا أنه قادر على اتخاذ القرار في الساعة الحرجة حتى لو كان فيه خطر على شخصه “.