اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي، السبت، بقاء السعودية حرة “بلا عقاب ووصاية دولية” يعني المزيد من القتل والتخريب والتدمير، فيما أشار إلى أن النظام السعودي يتبع الإزدواجية في علاقاته الخارجية.

وحسب “السومرية نيوز” قال المالكي إنه “ليس من المستغرب صدور تصريحات ومواقف مهزوزة تعبر عن ضعف الحجة من رموز النظام السعودي الذي عرف بنهجه الطائفي والعدواني ضد دول المنطقة”، مشيراً إلى أن “ما يردده وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لا يمثل سوى صدى لأكاذيب نظام أوغلت أياديه بدماء الأبرياء في العراق وسوريا واليمن”.

وأضاف المالكي أن “نظام آل سعود ما يزال يمارس ازدواجية فاضحة في تعاطيه مع علاقاته الخارجية مع دول الجوار”، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي يدعي فيه حرصه على إقامة علاقات متينة مع العراق وشعبه المكلوم، يقوم بتوفير الدعم للمجموعات الإرهابية التي تستهدف العراقيين يوميا بالسلاح والمال والعتاد، وتوفيره التغطية السياسية لتلك المجموعات عبر منابره الإعلامية المأجورة” حسب قوله.

وشدد المالكي على ضرورة “إنقاذ ما تبقى من أمن العالم الإقليمي والدولي من الارهاب المدعوم من الوهابية والفكر التكفيري الذي تتبناه السعودية، ففي أرضها نبت الإرهاب الذي كان شرعيته منها، وبأموالها ودعمها السياسي والعسكري استمر تدمير سوريا والعراق واليمن والبحرين”، لافتاً إلى أن “بقاء السعودية حرة بلا عقاب ووصاية دولية يعني مزيدا من القتل والتخريب والتدمير”.

وزعم رئيس ائتلاف دولة القانون أنه “لم يعد خافيا على أحد أن جميع التنظيمات الإرهابية التي تهدد العالم اليوم ولدت من رحم النظام الوهابي فكرا وممارسة”، لافتاً إلى أن “استمرار النهج الذي يتبعه النظام السعودي في إثارة المشاكل مع دول المنطقة وتقديمه لكل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية يمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي ويستدعي وضع حد لهذا السلوك التدميري”.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال في 8 من شهر سبتمبر الجاري، إن سياسة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي “مزقت العراق وأدت إلى ظهور داعش”.