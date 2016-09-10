دون سابق إنذار اعلن الامير السعودي خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الليلة الماضية، عن استقالته من جميع مناصبه الإدارية والشرفية والتجارية التي يتبوأها، وتعهد بكشف السبب الذي دفعه لهذا القرار إذا اضطر إلى ذلك.

وقال الأمير خالد في بيان مفاجئ على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” إنه قرر الاستقالة لتقديم مصلحة السعودية وعدم إثارة البلبلة ولعدة أسباب شخصية “تثير الدهشة”، دون أن يتضح بعد سبب قراره غير المتوقع.

وكتب الأمير في بيانه “إن تقديم مصلحة بلادنا فوق كل اعتبار، ولعدم إثارة البلبلة خاصة في هذه الأيام الفضيلة وفي وقتنا الراهن الخطير والعصيب، ولعدة أسباب شخصية (تثير الدهشة) يعرفها القلة، والتي سنقوم بالإفصاح عنها إذا اضطررنا إلى ذلك، بإذن الله وبعد الاستخارة فإننا نعلن عن استقالتنا من جميع المناصب الإدارية والشرفية والتجارية التي نتبوائها. والله من وراء القصد”.

وربط مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بين استقالة الأمير وأحداث رياضية محلية كونه يشغل منصب عضو شرف في نادي الهلال السعودي، فيما أرجعها آخرون لأسباب سياسية.

والأمير خالد ابن شقيق العاهل السعودي الملك سلمان، وشقيق رجل الأعمال البارز الأمير الوليد بن طلال، كما أنه والد الأمير الوليد الذي يرقد منذ نحو عشر سنوات في المستشفى بسبب إصابته بالشلل التام نتيجة حادث سيارة، وتحظى قصته بشهرة واسعة جلبها اهتمام والده الكبير به.