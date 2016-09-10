نشرت الإعلامية الإماراتية فيروز المرزوقي مقطع فيديو وهي ترد فيه علي أحد منتقديها الذي وصفها بالراقصة، وعلقت قائلة خلال مقطع الفيديو: ” “الذي كاتب لي انت مستواك رقاصة ليش يا بابا هو ماما تبع انت بيشتغل رقاصة اذا امك رقاصة انا مو مثلها”.

الجدير بالذكر أن الإعلامية فيروز المرزوقي مستقرّة بشكل دائم حالياً في القاهرة، وكانت قد صرحت سابقاً عن أسباب غيابها عن الشاشة حيث قالت لأحدي المواقع “كل العروض التي جاءتني إما أنّها دون المستوى الذي أطمح إليه، أو أنها تشترط تقديم تنازلات. وأنا لن اقدم أي تنازلات مهما كان عشقي للإعلام. وأنت فاهم، يعني ما في داعي أوضّح. لكن حالياً أدرس عرضاً لتقديم برنامج في قناة معروفة”.