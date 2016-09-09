بعد الحفل الذي أطلقت خلاله آبل هاتفها الجديد آيفون 7، يمكن تأكيد مجمل التسريبات التي سبقت طرحه رسميا، وفيما يلي أفضل ما يمكنه دفعك لشراء آيفون 7 دون تفكير:

1- إعادة تصميم الكاميرات بالكامل: زودت آبل هاتفها الذكي الجديد بكاميرا أمامية بدقة 7 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل بآلية التقريب (الزوم)، تدعم كلاهما ميزة التثبيت البصري، للحصول على صور أكثر إشراقا ووضوحا ودقة أكبر في الفيديوهات، فضلا عن ميزة نظام فلاش رباعي من نوع “”LED TrueTone.

2- سعة تخزين مضاعفة: تخلت آبل عن سعة التخزين 16 غيغابايت و64 غيغابايت مع هاتفها الجديد لتقدم سعة تخزين بـ 32 غيغابايت و128 غيغابايت و256 غيغابايت، ما يعني أنها ضاعفت مساحة التخزين في هاتفها آيفون 7.

3- مقاوم للغبار والماء: وأخيرا جلبت آبل ميزة مقاومة الماء والغبار لهواتفها وهي من أكثر المميزات التي انتظرها مستخدمو هواتف آيفون، ويمكن للجهاز الجديد البقاء تحت الماء في مسافة لا تتجاوز المتر لمدة 30 دقيقة.

4- بطارية أكبر بعمر أطول: زود هاتف آيفون ببطارية بطارية ذات سعة تخزين أعلى وذات قدرة على الاستمرار لفترة أطول. وأكدت آبل أن بطارية آيفون 7 يمكنها أن تستمر لساعتين أطول مقارنة بهاتف آيفون 6 اس.

5- أداء المعالج: يأتي آيفون 7 مزودا بمعالج ” A10 Fusion” رباعي النواة وهو أسرع بحوالي 40% من معالج ” A9″ فضلا عن أنه أسرع منه بالرسومات بنسبة 50%.

6-التصميم:جاء تصميم آيفون 7 مشابها لتصميم آيفون 6 اس من حيث الشاشة التي قياسها 4.7 بوصة بدقة 1343×750 بكسل وتدعم ميزة 3D Touch التي توفر للمستخدم التفاعل مع الشاشة من خلال استشعار معدل الضغط، لكن آبل تقول إن شاشة ايفون 7 توفر ألوانا أفضل من الإصدار السابق. ويأتي الهاتف أيضا بألوان لامعة كالمرآة بدلا من المعدن، منها الأسود والذهبي والفضي فضلا عن إعادة تصميم زر الصفحة الرئيسية والذي أضيف إليه لوحة لمس حساسة.

7-الصوت: تخلت آبل عن منفذ سماعات” 3.5mm” المستخدمة عالميا، حيث يأتي الهاتف الجديد مع سماعات ” EarPods” اللاسلكية، عالية الجودة والتي تقدم صوتا محسنا وعمرا أطول للبطارية، تحتوي على شريحة ” W1″ وتعمل مع المساعد الصوتي ” Siri”، ويمكن ربط السماعات مع ساعة آبل.

ومع كلّ ذلك، فقد قال الصحافي المتخصص في التكنولوجيا في مجلة “فوربس” الأميركية غوردون كيلي، إنّ آيفون7 الذي أعلنت عنه شركة آبل الاربعاء، يشبه آيفون6 الذي دخل الأسواق عام 2014، إلا أن الهاتف الجديد يفتقر إلى أسلوب سهل في توصيل السماعات الخاصة به.

ويفتقد جهاز آيفون7 الجديد لخاصية (D 3 اللمس) حسب رأي الصحافي كيلي.

وربما لن يكون مستخدم آيفون7 سعيدا حينما يعلم أن سماعات الهاتف الجديد تحتاج محولا خاصا بها، ما يعني حسب الصحافي كيلي، أن المستخدم لن يكون قادرا على الاستماع إلى الموسيقى أثناء شحن هاتفه.

ورأى كيلي أن على شركة أبل الحديث عن السماعات الجديدة بموازاة كشفها عن شاحن لاسلكي خاص بها، غير أن جهاز آيفون7 والأكسسورات التابعة له لا تتضمن ذلك.