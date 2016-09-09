ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تقتل الرغبة الجنسية، كما يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات أخرى مثل عدم الانتصاب والبرود الجنسي عند النساء.

وذكر التقرير أن الأطعمة التي تؤثر على الرغبة الجنسية تشمل الآتي :

1.الجبن: فهي من الأطعمة التي تقتل الرغبة الجنسية، لأن الجبن يحتوى على هرمونات الأبقار يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في الجسم وانخفاض الرغبة الجنسية.

2.النعناع: إذا كنت ترغب في زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعي، تجنب شرب النعناع، لأنه يمكن أن يقلل من مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال.

3.رقائق الذرة: وفقا لدراسة يمكن لتناوله في وجبة الإفطار في الصباح أن يخفض الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء .

4.القهوة: فهى من المشروبات التي تقتل الرغبة الجنسية، وتزيد في بعض الأحيان من مستويات القلق.

5.الفشار: من العلاجات الطبيعية لزيادة الرغبة الجنسية تجنب الفشار، لأنه قد يحتوي على مادة كيميائية تسمى التفلون، وهى مادة كيميائية تقلل من هرمون التستوستيرون عند الرجال.

6.المشروبات الغازية: إذا كنت ترغب في زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعي، تجنب شرب المشروبات الغازية، وذلك لاحتوائها على السكر الذى يمكن أن يتسبب في خلل هرموني ينتج عنه انخفاض الرغبة الجنسية .