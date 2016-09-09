ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تقتل ، كما يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات أخرى مثل عدم الانتصاب والبرود الجنسي عند النساء.

 

وذكر التقرير أن الأطعمة التي تؤثر على الرغبة الجنسية تشمل الآتي :

 

1.: فهي من الأطعمة التي تقتل الرغبة الجنسية، لأن يحتوى على هرمونات الأبقار يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في الجسم وانخفاض الرغبة الجنسية.

 

2.: إذا كنت ترغب في زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعي، تجنب شرب ، لأنه يمكن أن يقلل من مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال.

 

3.: وفقا لدراسة يمكن لتناوله في وجبة الإفطار في الصباح أن يخفض الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء .

 

4.: فهى من المشروبات التي تقتل الرغبة الجنسية، وتزيد في بعض الأحيان من مستويات القلق.

 

5.: من العلاجات الطبيعية لزيادة الرغبة الجنسية تجنب ، لأنه قد يحتوي على مادة كيميائية تسمى التفلون، وهى مادة كيميائية تقلل من هرمون التستوستيرون عند الرجال.

 

6.: إذا كنت ترغب في زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعي، تجنب شرب ، وذلك لاحتوائها على السكر الذى يمكن أن يتسبب في خلل هرموني ينتج عنه انخفاض الرغبة الجنسية .