رسا “يخت” مالك نادي “مانشستر ستي” الإنجليزي لكرة القدم، الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، مساء الخميس، على شواطئ مدينة مرمريس التركية؛ حيث تزود بوقود بلغت قيمته مليون ليرة تركية (حوالي 340 ألف دولار)، حسب وكالة الأناضول.

ووفقا للوكالة فإن اليخت “طوباز” العملاق، الذي يعتبر واحد من أكبر 10 يخوت في العالم، اضطر إلى الإرساء بميناء المدينة؛ لكبر حجمه وعدم استيعابه من قبل أحواض السفن، تحت نظرات استغراب من قبل المواطنين والسياح.

وبدأ تزويد اليخت بـ 528 ألف ليتر من الوقود التي تم جلبها عبر 3 صهاريج تابعة لمحطة “علي أغا أوغلو”، ومن المتوقع أن يستغرق التزويد حوالي 4 ساعات.

ويبلغ طول اليخت 149 مترًا، وتبلغ قيمته حوالي 400 مليون يورو، ويعمل على متنه حوالي 50 موظفًا، ويمكن أن يستضيف 12 مجموعة من النزلاء في آن واحد ضمن 6 أجنحة خاصة، ويوجد فيه مدرج للمروحيات ومسبح و “جاكوزي” ومطعم وصالة اجتماعات، إضافة إلى غرفة للاجتماعات وآليات الرياضة المائية.

اليخت، الذي لم يكن مالكه متواجد فيه، من المتوقع أن يغادر ميناء مرمريس عقب التزود بالوقود والمؤن.

تجدر الإشارة إلى أن مرافقة مروحيات إطفاء تابعة لمديرية إدارة الغابات في مرمريس لليخت العملاق أثارت إعجاب المواطنين في المنطقة.

والعام الماضي، رسا اليخت ذاته في ميناء مرمريس، وفي حينها تزود بوقود بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليون ليرة تركية (حوالي 510 آلاف دولار).