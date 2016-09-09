حصلت “وطن” على نص موجهة للزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات تبين الأسباب التي جعلت الأسير المحرر “” يعلن اصطفافه إلى جانب القيادي الفتحاوي المفصول “”.

وبحسب الوثيقة التي أرسلها “” وهو من قيادي “” ويعمل الآن محافظا لمدينة طولكرم فانه يبلغ الرئيس عرفات بأن الحاكم الإداري لسلطة الإحتلال الإسرائيلي لمنطقة قد قام بزيارة “مركز نادي ” واستقبله حسام خضر واستلم منه مبلغ 300 ألف شيكل لإعادة بناء النادي.

وكان الرئيس الشيد عرفات قد وبخ خضر بعد معرفته بالأمر واصبح فيما بعد شخصا غير مقبول وشبه معزول داخل صفوف “فتح”.

ويعد خضر من أشد أعداء السلطة الفلسطينية وقيادة فتح برئاسة محمود عباس فيما يعلن موالاته للقائد الأمني الفتحاوي المفصول محمد دحلان ونشر مؤخراً هجوما على الطيب عبدالرحيم على خلفية الاشاعات التي تحدثت عن عودة قريبة لدحلان متحديا رفض قيادات فتح لهذه العودة ومؤكدا عودته عما قريب.

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