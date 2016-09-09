حصلت “وطن” على نص وثيقة موجهة للزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات تبين الأسباب التي جعلت الأسير المحرر “حسام خضر” يعلن اصطفافه إلى جانب القيادي الفتحاوي المفصول “محمد دحلان”.

وبحسب الوثيقة التي أرسلها “عصام ابو بكر” وهو من قيادي “فتح” ويعمل الآن محافظا لمدينة طولكرم فانه يبلغ الرئيس عرفات بأن الحاكم الإداري لسلطة الإحتلال الإسرائيلي لمنطقة نابلس قد قام بزيارة “مركز نادي بلاطة” واستقبله حسام خضر واستلم منه مبلغ 300 ألف شيكل لإعادة بناء النادي.

وكان الرئيس الشيد عرفات قد وبخ خضر بعد معرفته بالأمر واصبح فيما بعد شخصا غير مقبول وشبه معزول داخل صفوف “فتح”.

ويعد خضر من أشد أعداء السلطة الفلسطينية وقيادة فتح برئاسة محمود عباس فيما يعلن موالاته للقائد الأمني الفتحاوي المفصول محمد دحلان ونشر مؤخراً هجوما على الطيب عبدالرحيم على خلفية الاشاعات التي تحدثت عن عودة قريبة لدحلان متحديا رفض قيادات فتح لهذه العودة ومؤكدا عودته عما قريب.