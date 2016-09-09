كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن جل سريع الفعاليّة لمحاربة ضعف الانتصاب يجعل منه منافساً مهماً لعقار الفياغرا الذي يتطلّب عادة 30 دقيقة لبدء مفعوله.

وأظهرت التجارب على 232 رجلاً أنّ الجل (مادة هلاميّة) أعطى النتيجة المرجوة لدى غالبيّة المشاركين أي 82 بالمئة منهم خلال 10 دقائق فقط.

وتضاعفت أسهم الشركة الإنكليزيّة يوم الأربعاء الفائت بعدما تبيّن أنّ التجارب كانت ناجحة على الجل الذي يُعرف باسم MED2002 واسمه التجاري Eroxon.

وقالت الشركة “إنّ 54 بالمئة من المشاركين لمسوا فعاليّة هذا الجل في المساعدة على الانتصاب بعد 5 دقائق من وضعه على القضيب”.

وأشارت الشركة إلى أنّه ما من مخاوف صحيّة حول هذا الجل تستدعي القلق ما قد يجعله أسرع علاجٍ لضعف الانتصاب.