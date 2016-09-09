أثار حساب مزيف يحمل اسم الفنان زياد الرحباني الجدل حول صحة الفنانة والمطربة الكبيرة فيروز، وكتب صاحب الحساب المزيف أن السيدة فيروز نُقلت إلى المستشفى بحالة حرجة جداً.

وانهالت الاتصالات والرسائل على ابنة الفنانة فيروز، التي أكدت أنه خبر عار من الصحة وغير مسئول عنه زياد بما أنّه لا يملك أي صفحة رسمية عبر مواقع التواصل.

وقالت ابنة المطربة فيروز المخرجة ريما الرحباني، إن والدتها بصحة جيدة جداً وتعيش حياة سعيدة مع عائلتها وتطمئن محبيها بعدم تصديق أي خبر لم يُنشر عبر صفحة السيدة فيروز وصفحة والدها عاصي الرحباني الرسميتين عبر فيس بوك أو عبر صفحة ريما الرحباني الخاصة على نفس الموقع المذكور.