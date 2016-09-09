أكدت الفنانة السورية كندة حنا ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية حول انسحابها من مسلسل “باب الحارة” بجزئه التاسع الذي يتم تصويره حالياً في العاصمة السورية دمشق عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

وكانت حنا قد شاركت في الجزأين السابع والثامن بدور “سارة” الفتاة اليهودية التي تقع في حب “العكيد معتز”.

وأكدت حنا في منشور لها على صفحتها مع صورة لخبر انسحابها أن العمل استطاع أن يلامس قلوب الملايين رغم تعرّضه للكثير من الانتقادات وأنها كانت متابعة للعمل قبل أن تشارك بشخصية “سارة” التي حققت جماهيرية كبيرة. موجهة تحية لفريق عمل “باب الحارة” ومتمنية لهم التوفيق.

يشار إلى أنّ العمل بجزءيه الثامن والتاسع من إخراج ناجي طعمي وإشراف بسام الملا.