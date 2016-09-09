أصيب السكان المحليون في مدينة نوريلسك الروسية في سيبيريا بمنطقة القطب الشمالي، بالصدمة، بعد تحول لون مياه إلى الأحمر بشكل عجيب لسبب غير مفهوم.
1وأكدت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية أنها تلقت تقارير حول بمادة كيميائية مجهولة الهوية، معتبرة أنه ربما كان هناك شيء ما أخرجه مصنع نوريلسك نيكل، أكبر منتج في العالم للنيكل والبلاديوم.

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ومن جانبها، نفت إدارة المصنع هذه الادعاءات، وأكدت أنه لا يمكن تسريب أو تصريف للنفايات الصناعية في النهر، حيث قرر المصنع أن يخفض بشكل مؤقت قدرته التشغيلية ومراقبة حالة البيئة في جميع أنحاء المنشأة وفي المنطقة المتضررة من النهر.

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بالإضافة إلى ذلك، أشار البعض إلى أنها ليست المرة الأولى لمثل هذه الظاهرة، حيث أن هذا التأثير يحدث عندما يغسل النهر التكوينات الصخرية، والتي تتكون في معظمها من النيكل والنحاس.

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