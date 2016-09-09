أثارت مجموعة من المسافرين الإسرائيليين بمطار العاصمة الصربية بلغراد حالة من الفوضى، بعدما تجاهلت موظفة في المطار اسم إسرائيل، واستخدمت بدلاً منه فلسطين.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، التي أوردت الخبر، أن موظفة شركة الطيران الصربية نادت على مسافري رحلة تل أبيب، عبر مكبرات الصوت قائلةً: «على المسافرين المتوجهين إلى تل أبيب التوجه إلى البوابة رقم C3 من أجل إنهاء إجراءات سفرهم إلى فلسطين».

ونقلت الصحيفة عن موظفين في المطار أن النداء تسبب على الفور في حالة من الهرج والمرج بين المسافرين الإسرائيليين الذين رفضوا الصعود إلى الطائرة حتى يتم تصحيح النداء وتعديل الموظفة كلامها.

وقال أحد المسافرين الإسرائيليين لموقع الصحيفة الإلكتروني إن رئيسة الوردية العاملة في الشركة ردّت عليهم قائلةً: «ولكن هذه الرحلة متجهة إلى تل أبيب، وليس إلى إسرائيل». فردّ بدوره: «ولكنها أيضاً غير متجهة إلى فلسطين»، مكرّراً طلب تصحيح النداء والتهديد بعدم الصعود إلى الطائرة.

وبعد محاولات ونقاشات عدة، وإثر مشاورات أجرتها المسؤولة مع زملاء لها من مسؤولي الشركة، تم التوافق على أن يأتي الإعلان بصيغة: «على مسافري الرحلة المتوجهة إلى تل أبيب التوجه إلى البوابة رقم C3 من أجل إنهاء إجراءات سفرهم»، أي دون ذكر فلسطين، ولكن أيضاً مع إسقاط إسرائيل.