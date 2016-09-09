أعلنت الجهات الأمنية المسئولة عن سلامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نوع السيارة الجديدة التي سيتم تخصيصها لتنقلات الأخير، والتي من المفترض أن يتسلمها مكتبه قبيل نهاية العام الجاري.

وكان موقع “المصدر” الإسرائيلي الناطق بالعربية قد أشار إلى أن السيارة هي أودي A8 المخصصة للأغراض الأمنية ونقل الساسة ورجال الأعمال، ويبلغ سعرها أكثر من نص مليون دولار.

والاختيار وقع على هذه السيارة كونها إحدى السيارات الفارهة الأكثر صمودا في العالم ضد الهجمات الإرهابية، حيث أنها سابقة التجهيز بدرع خزفي مقاوم لنيران الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، كما أنها مزودة بمنظومة إطفاء حرائق آلية.

تتميز سيارة نتنياهو الجديدة كذلك بأنها قادرة على تصفية أجواء المقصورة الداخلية من أية غازات سامة وذلك تحسبًا لأي هجمات إرهابية، وأضيف إلى هذه الميزات واحدة أخرى تتمثل في أن السيارة تعد مركز اتصالات متنقل يستطيع من خلالها الراكب أن يتواصل مع العالم الخارجي مهما كانت الظروف والصعاب.

هذا ولم يقع الاختيار على هذه السيارة إلا بعد منافسة قوية مع نظائرها من السيارات الأمنية الأخرى، لا سيما مرسيدس S كلاس التي كانت من أبرز السيارات بقائمة الاختيار، ولكن بالأخير وقع الاختيار على أودي. وقد يرجع ذلك إلى كون نتنياهو يستخدم نفس الطراز ولكن النسخة الأقدم وذلك منذ سنوات طوال.

وبحسب ما ذكر الموقع الإسرائيلي فإن تكلفة تنقلات بنيامين نتنياهو الشهرية بالسيارة بلغت 3300 دولار، يتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب.



