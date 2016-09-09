أثار فيديو لمُقدّمة نشرة الأحوال الجويّة في المكسيك ضجّة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الملابس غير المناسبة التي اعتمدتها الشابة.

وكانت المُقدّمة المكسيكيّة سوغاي أبريغو ترتدي قميصاً باللون الزهري مع شورت قصير من الجينز لتقديم نشرة الأحوال الجويّة مباشرة على الهواء.

لكنّ هذه الخطوة أثارت ضجّة كبيرة، إذ ادّعى بعض المشاهدين أنّ الشابة البالغة من العمر 37 عاماً ارتدت الشورت عمداً لجذب الأنظار والانتباه إليها.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتسبّب فيها “سوغاي” بضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل هي تحرص دائماً على نشر صورٍ مثيرة عبر حسابها الرسمي على انستغرام حيث يُتابعها أكثر من 90 ألف شخص.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة أنّ “سوغاي” بدأت أخيراً بالعمل في مجال التمثيل حتّى أنّها ظهرت سابقاً على غلاف مجلّة “بلايبوي” الإباحيّة بنسختها المكسيكيّة.