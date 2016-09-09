دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر نساء العراق للمشاركة في الإضراب عن الطعام الذى بدأ بعد ظهر اليوم الجمعة احتجاجا على الفساد المالي والإداري.

وقال الصدر، موجها خطابه إلى نساء العراق، “أنتن مكلفات بالإضراب لكن ليس بالضرورة أن يكون في المساجد والأماكن العامة بل يمكن أن يكون داخل المنازل وأماكن العمل، فالعراق يحتاج لجهودكن”.

وتأتي دعوة الإضراب عن الطعام كخطوة تصعيدية من التيار الصدري بعد إضراب الموظفين عن العمل يومي الأحد والاثنين الماضيين، احتجاجا على الفساد المالي والإداري دعما لبرنامج الاصلاح ومكافحة الفساد والمطالبة بتشكيل “حكومة تكنوقراط” بعيدا على المحاصصة الطائفية.

وكان مقتدى الصدر دعا إلى الإضراب عن الطعام بعد ظهر اليوم الجمعة حتى صباح الأحد القادم، وذلك داخل المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وفى المؤسسات الثقافية والاجتماعية، وجمع توقيعات مليونية تحت عنوان “الفاسد في الحكومة لا يمثلني” اعتبارا من 10 سبتمبر الجاري ولمدة عشرين يوما.