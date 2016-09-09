“وطن-تونس”-شمس الدين النقاز-“ أكّد مصدر مطّلع لصحيفة “وطن” أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سافر إلى فرنسا ليل الأحد بسبب تدهور حالته الصحية.

وأضاف المصدر الّذي رفض الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع، أن زيارة السبسي إلى فرنسا كانت مفاجئة ولم يتمّ الإعداد لها مسبقا.

وكان ناشطون تونسيون وتقارير إعلامية قد تناقلوا الجمعة أنباء غير مؤكّدة عن مرض الرئيس التونسي وسفره إلى فرنسا للتداوي، لكن مصادر من الرئاسة التونسية نفت ذلك.

من جهته، اتهم مستشار “السبسي” فراس قفراش حزبا سياسيا بترويج بعض الإشاعات حول مرض رئيس الجمهورية وإمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ووجّه “قفراش” أصابع الإتهام إلى رئيس حزب سياسي لم يذكره بالوقوف وراء “الإشاعات” التي طالت رئيس الجمهورية، ونعته بـ “ناكر الجميل” قائلا “يقطع ناكر الجميل نهائيًّا وإلى الأبد آخر شعرات معاوية مع من اعتبره في يوم من الأيام ابنه الروحي واحتضنه وأخرجه من عالمه الموازي إلى واجهة الأحداث السياسة..”

وأضاف “بهذه الكلمات المقرفة يدقّ الجاحد آخر مسمار في نعش وطنيّته ويثبت لمن إتّهموه يومًا بالخيانة والغدر والأنانيّة وتغليب المصلحة الشخصيّة، أنّهم كانوا على ألف حقّ..”

وتابع “قفراش” قائلا “يكفي الرئيس اتّصالات العشرات من “الأحرار” للاطمئنان على صحّته وإستنكراهم الشديد لافتراءاتك وإدعائك باطلاً أن “الرئيس يداوي في باريس” والواقع أنّه في أفضل حالاته الصحيّة والنفسيّة خاصة مع تجسيد فكرة حكومة الوحدة الوطنيّة ومنح الثقة لفريق حكومي شاب يزخر بالكفاءات، فريق سيسنده الرئيس بخبرته وسيتحوّل في الأيّام المقبلة لنيويورك لدعمه أمام الجمعيّة العامة للأمم المتحدة وللترويج للأنموذج الديمقراطي التونسي والدفاع على المصالح العليا للبلاد..الموت حق والأعمار بيد الله..”

ورغم أن “قفراش” لم يسمّ هذا السياسي الّذي يقف وراء هذه الإشاعات، إلّا أنّ “محسن مرزوق” الأمين العام لحركة “مشروع تونس”، كان هو المعنيّ بهذه التدوينة، حيث لم يتأخّر ردّ الأخير على هذه الإتهامات.

وكتب مرزوق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “كنت أعتقد أنني قد صادفت مكرها في حياتي أدنى ما يمكن أن يكون من أنواع صناعات الكذب والفتن والتدبيرات والمؤامرات وأدنى ما يمكن أن يخلق من أنواع صانعيها ممن صار “جريهم وراء خبزتهم” يعني تخليهم التام عن كل خلق وكل قيمة…وأعترف أنني اكتشفت أن تحت الأدنى حضيض آخر أسوا منه ومن المؤسف أنه قد يوجد حيث لا يجب أن يكون سوى الأكفاء”.

وأضاف “مرزوق” “قد يكون من الوجيه القول إن لا باس فكلما تكاثر هذا النوع للهجوم على أحدهم فذلك يعني أنه قد بالغ في إزعاج من يستحق الإزعاج وأنه على طريق سليم ولكن ذلك لا يمنع من الحزن على وضع بلاد يرتع فيها هذا النوع في مواقع “مسؤولية” لا يجب أن يطل خيالهم عليها.”

وردّا على هذه الأنباء المتداولة حول سفر الرئيس التونسي إلى فرنسا للعلاج، عادت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية إلى النشاط من جديد، بعد 5 أيام لم تنشر فيها أي أخبار أو نشاطات رئاسية تذكر على غير العادة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجمعة، جملة من الأخبار والصور والفيديوهات حول النشاط الرئاسي اليوم لرئيس الجمهورية، من ذلك، استقباله بقصر قرطاج لسفير فرنسا فرانسوا غويات بمناسبة انتهاء مهامه بتونس، بالإضافة إلى استقبال رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وفي 29 من نوفمبر المقبل، يحتفل الرئيس التونسي بعيد ميلاده 90.

يذكر أن القيادي السابق في حزب نداء تونس، عمر صحابو، كان قد أكّد في شهر سبتمبر 2014، أن الحالة الصحية للباجي قائد السبسي لا تؤهله لتحمل أعباء الرئاسة طيلة 5 سنوات وأنه لا قدّر الله لو يتعرض السبسي لطارئ صحي وهو في منصب الرئيس سيكون الوضع صعبا لتونس.

وأوضح صحابو في برنامج لمن يجرؤ فقط على قناة التونسية، أن مصادره الطبية والعائلية موثوقة وتؤكد على الوضع الحرج لصحة الباجي وهو أمر لا يمكن الشك فيه.