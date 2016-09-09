“وطن-خاص-وعد الأحمد” في واحدة من شطحاته الغريبة، زعم الفلكي والمذيع الشيعي “أبو علي الشيباني”، أن مكان برمجة الكون، موجود في مقر الإمام المهدي!.

وقال “أبو علي الشيباني” للمذيعة التي كانت تحاوره انه لا يملك هوية ولكنه من أنصار الإمام وعندما يريد الدخول إلى الإمام الحجة لا يفتح ” الكبين ” المفضي إلى مكانه إلا إذا وضع أصابعه وبصره ، مضيفاً أن “هذا الباب زوّد بجهاز كشف الكذب”.

وأردف الشيباني أن “هناك أناس وبشر وجن يجلسون على الكمبيوترات يديرون برمجة الكون –حسب قوله- وتابع بانفعال:” هذا الكون هناك من يديره ويبرمجه فكيف إذا كان لهذا الكون رب غير الله”.