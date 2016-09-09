“وطن-خاص-وعد الأحمد” في واحدة من شطحاته الغريبة، زعم الفلكي والمذيع الشيعي “أبو علي الشيباني”، أن مكان ، موجود في مقر !.

 

وقال “أبو علي الشيباني” للمذيعة التي كانت تحاوره انه لا يملك هوية ولكنه من أنصار الإمام وعندما يريد الدخول إلى الإمام الحجة لا يفتح ” الكبين ” المفضي إلى مكانه إلا إذا وضع أصابعه وبصره ، مضيفاً أن “هذا الباب زوّد بجهاز كشف الكذب”.

 

وأردف الشيباني أن “هناك أناس وبشر وجن يجلسون على الكمبيوترات يديرون برمجة الكون –حسب قوله- وتابع بانفعال:” هذا الكون هناك من يديره ويبرمجه فكيف إذا كان لهذا الكون رب غير الله”.