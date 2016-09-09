قال الصحافي المتخصص في التكنولوجيا في مجلة “فوربس” الأميركية غوردون كيلي، إنّ آيفون7 الذي أعلنت عنه شركة آبل الاربعاء، يشبه آيفون6 الذي دخل الأسواق عام 2014، إلا أن الهاتف الجديد يفتقر إلى أسلوب سهل في توصيل السماعات الخاصة به.

ويفتقد جهاز آيفون7 الجديد لخاصية (D 3 اللمس) حسب رأي الصحافي كيلي.

وربما لن يكون مستخدم آيفون7 سعيدا حينما يعلم أن سماعات الهاتف الجديد تحتاج محولا خاصا بها، ما يعني حسب الصحافي كيلي، أن المستخدم لن يكون قادرا على الاستماع إلى الموسيقى أثناء شحن هاتفه.

ورأى كيلي أن على شركة أبل الحديث عن السماعات الجديدة بموازاة كشفها عن شاحن لاسلكي خاص بها، غير أن جهاز آيفون7 والأكسسورات التابعة له لا تتضمن ذلك.