أكد خبراء متخصصون في تعيين تأثير الطعام على صحة الإنسان بشكل مباشر، أن فيتامين “D” هو العنصر الأقوى والأفضل في تحويل قدرات الرجال من الضعف إلى القوة، وهو الأمر الذي ينقله من مستوى إلى آخر في العلاقة الحميمة.

ويمثل هذا الفيتامين منشطا طبيعيا وخاصا للمخ، بحيث يساعده على استمرار إفراز المواد التي تتسبب في الإثارة الجنسية، بما يساعد الرجل على الاحتفاظ بقوة الانتصاب لأطول فترة ممكنة دون ضعف أو تراخ. وفقاً لمجلة “تايم” الأمريكية

ويتواجد “D” في العديد من المأكولات الشهيرة، مثل بعض الخضروات والأسماك واللحوم الحمراء، حيث تم اختبار فعاليته في 163 رجلًا، ومدى تأثيره على العلاقة الجنسية لهم.