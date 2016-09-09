تواجه أم أمريكية هي وابنتها تهم زنا المحارم بعدما تزوجتا من بعضهما البعض في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، وكشفت السلطات المحلية هذه العلاقة الشهر الماضي، كما علمت من خلال التحقيقات أن الام كانت قد تزوجت أيضًا من ابنها عام 2008.



وذكرت صحيفة “الإندبندنت” أن الشرطة الأمريكية قد أصدرت أمر توقيف بحق باتريشيا أن سبان 43 عامًا وابنتها ميستي فيلفيت 25 عامًا، بعد أن كشفت زواجهما في مارس الماضي.



واعترف الابن من خلال شهادة خطية أنه تزوج من أمه التي ولدته في إثبات لجريمة زنا المحارم، التي ينص عليها القانون بولاية أوكلاهوما.

وصرَّحت باتريشيا بأنها فقدت حضانة أطفالها الثلاثة ويقوم جدهما بتربيتهم، ولكن تم لم شملها مع ابنتها منذ عامين. واستطردت قائلة إنها لم تعلم أن زواجها من ابنتها يعتبر خرقًا القانون، خاصة أن اسمها غير مدون بشهادة ميلاد البنت.

كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدافع وراء زواج الأم وابنتها لا يزال غامضًا، وأضافت أنهما محتجزتان ويحاكمان بتهمة زنا المحارم.

