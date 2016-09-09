تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو قالوا إنّه لشيعة العراق يبنون كعبة ويستهزؤون بمناسك الحج.

ويظهر الفيديو الّذي رصدته “وطن” قيام جماعة من الطائفين بالكعبة المصطنعة وهم يرددون الذكر المخصص بالحجيج “لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك”.

كما يظهر في الفيديو أحد الأشخاص يبدو أنه حارس لهذه الكعبة المصطنعة يهش الطّائفين ويبعدهم عنها.

وبعد ذلك، جاء شخص آخر وصعد سلّما وسط هتافات من الموجودين “أذّن يا بلال أذّن يا بلال” وسط موجة من الضحك والسخرية.

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