التقطت كاميرات المراقبة في أحد شوارع “تايلاند” مقطع فيديو غريب يظهر دواستي دراجة مركونة في الشارع وهما يتحركان بسرعة كبيرة من تلقاء نفسهما وكأن قوة خفية أو “شبح” يركب الدراجة ويحاول قيادتها، في حين أن الدراجة لا تتحرك من مكانها.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية” إلى أن ذلك الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فى وقت سابق من هذا الشهر، محققا أكثر من 85 ألف مشاهدة خلال وقت قصير.

واعتقد بعض من رواد تلك المواقع أن التفسير الوحيد للأمر هو أن “شبحا” هو الذي يقود الدراجة، فيما شكك آخرون في مصداقية الفيديو وأكدوا على أنه قد تم التلاعب به.