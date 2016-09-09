أكد أكثر من عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح رفضوا الكشف عن أسمائهم أن العضو المفصول من الحركة محمد دحلان تقدم بطلب رسمي لإعادة النظر في ملفه والذي يضم اتهامات أدت إلى طرده من “فتح” وتم رفضه من قبل اللجنة المركزية.

وقال المصدر لـ “وطن” ان دحلان ليس من ضمن القائمة التي وافقت اللجنة المركزية لاعادة النظر بملف بعض أعضائها المفصولين، وبالتالي ترفض اللجنة المركزية حتى النظر بالطلب من طرف دحلان.

وبين المصدر ان دحلان عليه أحكام قضائية صدرت ضده وملفات اخرى تصل إلى احكام بالسجن عامين. اضافة لملفات اخرى موجودة لدى القضاء للبت فيها منها ملفات تورطه وهو في جهاز الآمن الوقائي وتشكيله لفرق الموت التي نفذت عمليات اغتيال بحق ١٧ عضو من كوادر فتح، وملفات فساد مالية اخرى بمئات الملايين من الدولارات، اضافة إلى ملف الإنسحاب من غزة، وتورطه في صفقة أسلحة إسرائيلية لصالح نظام القذافي، وصفقة أجهزة إنذار مبكر من إسرائيل لصالح دولة خليجية.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد شكلت لجنة خاصة لبحث مجموعة طلبات تسلمتها حول عودة المفصولين من حركة فتح، والمقدرين رسميا بـ ١٧ عضوا، وستكلف اللجنة بمقابلة كل عضو مفصول على حدا للبت بأمرهم، ومن ثم رفع توصياتها للمركزية لاتخاذ قرارها المناسب.