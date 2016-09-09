وصف خطيب صلاة الجمعة في طهران ورئيس مجلس صيانة الدستور بإيران، أحمد جنتي، حكام المملكة العربية السعودية بأنهم “أحفاد أبو جهل وأبو سفيان”، على حد تعبيره، وذلك في إطار الهجوم غير المسبوق الذي شنه عدد من كبار المسؤولين السياسيين وأبرز رجال الدين في إيران على المملكة، بسب الخلاف حول الحج هذا العام والذي قررت إيران مقاطعته.

وصعّد جنتي من هجومه الحاد قائلا إن حكام السعودية “قساة القلوب ومجرمين وضالين وبعيدين عن معرفة الله وعديمي الضمائر الحية وعديمي الدين وداعمي الجماعات التكفيرية في الدول الإسلامية،” على حد تعبيره.

وتابع جنتي هجومه قائلا إن السعودية قامت بـ”تسييس مناسك الحج الإبراهيمي وعدم الاكتراث بأمن وسلامة الحجاج،” كما وصف حكام المملكة بأنهم “أحفاد أبوجهل وأبوسفيان” بسبب “ما يسببونه من متاعب لضيوف الرحمن وسلبهم للأمن والأمان في بيت الله الحرام بعدما كان بيتاً آمناً يُعبد فيه الله،” على حد قوله.