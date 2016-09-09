اغتصب طليق خبيرة التجميل البريطانية من أصل باكستاني “سامية شهيد” ثم قتلها خنقًا بمساعدة أبيها أثناء زيارتها لمنطقة بنجاب بعدما أبلغتها الأسرة إن الأب مريض.

وبحسب تقرير الشرطة الذي حصلت عليه صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سامية 28 عاما، أرسلت برسالة لصديق قبل إقلاع طائرتها لباكستان تقول فيها إنها تخشى أن لن تعود حية بسبب “ابن عمها المجنون”، الذي سبق أن تم اتهامه بالقتل العمد في 2010.

الغرفة التي تم اغتصاب سامية شهيد فيها



وحاولت الضحية اتخاذ بعض التدابير قبل سفرها للحفاظ على سلامتها، فرفضت أن تمد عائلتها بمعلومات عن طائرتها، وطلبت من صديق أن يأخذها من مطار إسلام أباد لتعطيه جواز سفرها وتذاكر العودة.

جثة سامية شهيد

وتقول الشرطة الباكستانية، إن طليق سامية وابن عمها “محمد شكيل” اغتصبها قبل خنقها، وقام أبوها بحراسة المكان بينما كان يغتصبها “شكيل” ثم أمسك بساقيها بينما يقتلها ابن أخيه، وقد أثبت تحليل الحمض النووي والتقرير الشرعي واقعة الاغتصاب.

المنزل الذى قتلت فيه الضحية



وقد فتحت الشرطة الباكستانية تحقيقًا في وفاة سامية بعدما أبلغ زوجها الثاني “مختار كاظم” باشتباهه في مصرعها في جريمة شرف، وكانت عائلتها قد أبلغته إنها ماتت جراء أزمة قلبية في 21 يوليو.

خبيرة التجميل البريطانية وزوجها سيد مختار كازام

وفي باكستان، زعم أبوها إن ابنته ماتت بشكل طبيعي، وإنها لازالت متزوجة من ابن أخيه، وقالت الشرطة إن الأب كان بإمكانه العفو عن ابن أخيه إن تمت إدانته بمقتل سامية والقبول بالدية بدلًا من السجن، وهذا طبقًا للقانون الباكستانى، ولكن الشرطة قالت إن هذا كان سيسمح “بالجريمة الكاملة”، فتم حبس الأب وابن العم على ذمة القضية.

وجدت الشرطة جثة سامية شهيد أسفل الدرج

ولم يعترف “شكيل” بطلاق ابنة عمه منه قط، إذا طلقته من طرف واحد في بريطانيا، وقال للشرطة إن تصرفها ألحق العار به وبعائلته، وأن ذلك حرمه من فرصة الهجرة إلى بريطانيا، مضيفًا أنها ألحقت العار بعائلته أكثر وأكثر عندما تزوجت بشخص من خارج العائلة و”بالذات إنه شيعي”.

والد سامية شهيد

وتزوجت سامية من زوجها الأول في 2012 وانفصلت عنه في 2013، ثم تزوجت مرة أخرى في 2014 وأقامت في دبى مع زوجها الجديد.

سامية شهيد وزوجها الثاني

ووجدت الشرطة جرحاً بليغا على رقبة الضحية من أثر الخنق.