أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر التخفيض في المنح والإمتيازات المخوّلة لأعضاء الحكومة بـ30 في المائة في مقدار المبلغ الشهري الخام لمنحة التنفيذ والمنحة الجملية المخوّلة لعضو الحكومة.

كما قرر “الشاهد” التخفيض في حصة الوقود المسندة إلى أعضاء الحكومة بنسبة 20 في المائة.

ويمثل التخفيض في المنح والإمتيازات ما قيمته ألف دينار شهريا (حوالي 470 دولار).

وحسب بلاغ رئاسة الحكومة الصادر الجمعة، فإنّ التخفيض تم في إطار الإتفاق مع جميع الوزراء وكتاب الدولة في إطار التضامن بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية مع تونس.

ويرى مراقبون أنّ هذا التخفيض في المنح والإمتيازات لأعضاء الحكومة تمهيد لسلسلة من التخفيضات الأخرى لمنح عدد من المسؤولين والإطارات السامية في الدولة في حين يرى آخرون أنّ هذه الإجراءات هي تمهيد لتطبيق خطّة التقشّف التي لوّح بتطبيقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابه الذي ألقاه أمم البرلمان لنيل الثقة أواخر شهر آب/أغسطس الماضي.