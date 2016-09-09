وصف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ”الأحمق”، حسبما نقلته وكالة فرانس برس.

تصريحات دوتيرتي جاءت على خلفية تصريحات لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الفلبين، حيث قال: “أنا قلت لنفسي إنه (بان كي مون) أحمق آخر. أنا سأستمر بحملتي ضد المجرمين وأنا لست مشفقا عليهم. أنا رئيس الفلبين ولست رئيس جمهورية المجتمع الدولي”.

وكان رئيس الفلبين وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت سابق بـ”ابن العاهرة”، وذلك على خلفية تصريحات أوباما بشأن مقتل نحو ألفي شخص خلال حملة مكافحة الجريمة في الفلبين، وقال إنه لن يسمح بأن يلقنه أحد درسا يتعلق بعمليات القتل دون محاكمة في إطار الحرب على المخدرات في بلاده.

وبحسب الوكالة فإن دوتيرتي أعلن الجمعة أن مصطلح “putangina” لا يجوز فهمه بشكل مباشر وأن هذا المصطلح عبارة عن “مصطلح عادي يستخدمه الجميع”.

وأضاف رئيس الفلبين أن تصريحاته هذه كانت موجهة إلى وزارة الخارجية الأمريكية التي طرحت مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين أثناء حملة مكافحة الإجرام فيها، وليست إلى باراك أوباما، حيث قال: “كنت مزعجا جدا من هذه التهديدات.. هذا ذنب الأشخاص الحمقى في الخارجية الأمريكية”.