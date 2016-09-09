تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “صورا” تظهر أحد الحجاج العراقيين يقوم بالتقاط صورة مع علم كتب ورسم عليه شعار الحشد الشعبي.

عناية السادة وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم..@MOISaudiArabia pic.twitter.com/bZzMVPt4pG — أبو شلاخ الليبرالي (@AboShla5Libraly) September 9, 2016

هذا السقيم يعرف أنه آمن في بيت الله وأمام كعبته.. ولكن مصيره العودة للمطار @MOISaudiArabia pic.twitter.com/bdUUC0LP3k — أبو شلاخ الليبرالي (@AboShla5Libraly) September 9, 2016

ولاحظت صحيفة “وطن” أنّ هذه الصور خلّفت استياء واسعا لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين اتهموا الجهات السعودية بالسكوت على مثل هذه الجوازات التي تحدث من قبل الحجاج العراقيين داخل الحرم المكي.

وفي السياق ذاته، شكّك عدد كبير من المعلّقين في حقيقة هذه الصور زاعمين أنها “فوتوشوب” في حين أكّد آخرون أنها قديمة لكن صاحبها قام بتنزيلها الآن لغاية في نفسه.

يذكر أن صحيفة “وطن” لا يمكنها التأكد من صحة المواد المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.