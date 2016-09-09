تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “صورا” تظهر أحد العراقيين يقوم بالتقاط صورة مع علم كتب ورسم عليه شعار الحشد الشعبي.

ولاحظت صحيفة “وطن” أنّ هذه الصور خلّفت استياء واسعا لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين اتهموا الجهات بالسكوت على مثل هذه الجوازات التي تحدث من قبل الحجاج العراقيين داخل الحرم المكي.

 

وفي السياق ذاته، شكّك عدد كبير من المعلّقين في حقيقة هذه الصور زاعمين أنها “فوتوشوب” في حين أكّد آخرون أنها قديمة لكن صاحبها قام بتنزيلها الآن لغاية في نفسه.

 

يذكر أن صحيفة “وطن” لا يمكنها التأكد من صحة المواد المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.