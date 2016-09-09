دعا حزب النور السلفي في مصر، اليوم الجمعة، جموع الدول العربية لمساندة المملكة العربية السعودية ضد ما وصفه بطائفية إيران.

وقال الحزب في بيان له “على العالمين العربى واﻹسلامي-شعوبا وحكومات- الوقوف بقوة لمساندة ودعم المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات الإيرانية والتي توعدت فيها القيام بأعمال إرهابية خلال موسم الحج مستهدفين حجاج بيت الله الحرام الذي قال الله فى حقه ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)، حيث إن الحفاظ على أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين واجب على كل مسلمى العالم شعوبا وحكومات”.

وأضاف النور: “لقد أسفرت هذه التهديدات عن وجه إيران الطائفي العنصري الإرهابي القبيح،كما كشفت عما تكنه صدورهم من البغض والعداوة لأهل السنة واعتبارهم العدو اﻷول”.

وجاء في البيان: “لقد أصبح ظاهرا للعيان أن إيران هي الضلع اﻷكبر في مؤامرة تفتيت المنطقة وانهيار دولها وإعادة تقسيمها وذلك عن طريق زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى والصدامات في دول المنطقة متحالفة مع أمريكا “الشيطان اﻷكبر كما يرددون وروسيا، وما يحدث فى العراق وسوريا واليمن خير شاهد”.

وتابع:”ولا يخفى علينا ما تهدف إليه إيران من وراء إثارة القلاقل في موسم الحج من إرادة تدويل الإشراف على الحرمين وهذا ما نرفضه بشدة.

وقال البيان: “إن اجتماع المسلمين في هذه البقعة المباركة من جميع الأجناس والشعوب ملبين نداء اﻹله الواحد وفي زى واحد وتلبية واحدة لتنبئ عن مقدرة هذه اﻷمة على تجاوز خلافاتها، واتحادها فى مواجهة المخاطر التي تهدد وجودها ومستقبلها.

وختم بيان النور: “على الدول العربية والإسلامية شعوبا ومؤسسات أن تقف بالمرصاد لمحاولات المد الشيعي داخل المجتمعات وما يمثله من خطر داهم يهدد أمنها ووحدتها واستقرارها”.

وناشد حزب النور حجاج بيت الله الحرام التعاون التام مع قوات اﻷمن المنوط بها حماية اﻷماكن المقدسة.