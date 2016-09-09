أفتى المنظر الجهادي “” بـ”” الفصائل المنضوية تحت قيادة وتوجيه وطيران في .

 

وقال المقدسي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها “وطن” مجيبا عن سؤال “حكم تحت قيادة وتوجيه الجيش التركي وطيران أمريكا في جرابلس لتحكيم حكومة الإئتلاف الوطني فيها” إنّ “هذا العمل ردة عن ”.

واستثنى “المقدسي” من فتواه “القتال المتزامن مع ذلك من سكان جرابلس دفعا للصائل أو عن أنفسهم وأهلهم ومالهم وكل امرئ حجيج نفسه، الله أعلم بسريرته”.

وأضاف “المقدسي” “القيادة لضباط أتراك، والهيمنة والتوجيه للداعم الصليبي أو المرتد، والغاية تحكيم حكومة الائتلاف وجريان أحكامها في جرابلس” وفق تعبيره.