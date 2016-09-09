أفتى المنظر الجهادي “أبو محمد المقدسي” بـ”ردة” الفصائل المنضوية تحت قيادة وتوجيه الجيش التركي وطيران أمريكا في جرابلس.

وقال المقدسي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها “وطن” مجيبا عن سؤال “حكم القتال تحت قيادة وتوجيه الجيش التركي وطيران أمريكا في جرابلس لتحكيم حكومة الإئتلاف الوطني فيها” إنّ “هذا العمل ردة عن الإسلام”.

كثرالسؤال:عن حكم القتال تحت قيادةوتوجيه الجيش التركي وطيران أمريكا في #جرابلس لتحكيم حكومةالائتلاف الوطني فيها

فأقول:هذا العمل ردةعن الإسلام — أبو محمد المقدسي (@lmaqdese) September 9, 2016

واستثنى “المقدسي” من فتواه “القتال المتزامن مع ذلك من سكان جرابلس دفعا للصائل أو الظلم عن أنفسهم وأهلهم ومالهم وكل امرئ حجيج نفسه، الله أعلم بسريرته”.

ويُستثنى من هذاالحكم؛القتال المتزامن مع ذلك من سكان #جرابلس دفعا للصائل أوالظلم عن أنفسهم وأهلهم ومالهم

وكل امرئ حجيج نفسه،الله أعلم بسريرته — أبو محمد المقدسي (@lmaqdese) September 9, 2016

وأضاف “المقدسي” “القيادة لضباط أتراك، والهيمنة والتوجيه للداعم الصليبي أو المرتد، والغاية تحكيم حكومة الائتلاف وجريان أحكامها في جرابلس” وفق تعبيره.