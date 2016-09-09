رفض الداعية السعودي محمد العريفي، التصريحات التي أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي تجاه المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بموسم الحج.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “تصريح خامئني ضد المملكة، واستثارته العالم الإسلامي عليها كذباً واتهاماً، هو محاولة لإثارة الفتنة، وشق الصف، في شعيرة حقّها التعظيم، الحج”.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي دعا العالم الإسلامي إلى التفكير في حل لإدارة السعودية الحرمين الشريفين بسبب ما وصفه بالسلوك “الظالم” حيال الحجاج.

وقد وصف المندوب الدائم للسعودية لدى جامعة الدول العربية، أحمد القطان، تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والتي اتهم فيها الرياض بمنع حجاج بلاده من أداء الفريضة بـ”البذيئة والمسيئة”.