رفض الداعية السعودي ، التصريحات التي أطلقها المرشد الإيراني تجاه المملكة العربية ، فيما يتعلق بموسم  .

 

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “تصريح خامئني ضد المملكة، واستثارته العالم الإسلامي عليها كذباً واتهاماً، هو محاولة لإثارة الفتنة، وشق الصف، في شعيرة حقّها التعظيم، الحج”.

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وكان المرشد الإيراني علي خامنئي دعا العالم الإسلامي إلى التفكير في حل لإدارة السعودية الحرمين الشريفين بسبب ما وصفه بالسلوك “الظالم” حيال الحجاج.

 

وقد وصف المندوب الدائم للسعودية لدى جامعة الدول العربية، أحمد القطان، تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والتي اتهم فيها الرياض بمنع حجاج بلاده من أداء الفريضة بـ”البذيئة والمسيئة”.

 