يُعرض فستان الأيقوني الذي ارتدته في حفل الرئيس الأميركي الراحل في المزاد العلني ومن المتوقّع أن يبدأ العرض عليه بـ 3 ملايين دولار.

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وارتدت النجمة الراحلة هذا الفستان الذي يحتوي على أكثر من 2500 حبّة كريستال بتاريخ 19 أيار 1962 في حديقة ماديسون سكوار في نيويورك حيث غنّت خصيصاً بمناسبة عيد ميلاد كينيدي قبل وفاتها بأقلّ من ثلاثة أشهر عن عمرٍ يُناهز الـ 36 عاماً.

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وقيل إنّ مارلين قد طلّبت خصيصاً من مُصمّم الأزياء جان لويس تصميم هذا الفستان. وحضر الحفل الذي غنّت فيه مارلين أكثر من 15 ألف شخص معظمهم من المشاهير.

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وسيُعرض هذا الفستان في Julien العلني في لوس أنجلوس حيث من المتوقّع أن يبدأ العرض عليه بـ 2 أو 3 ملايين دولار في 17 تشرين الأول.

 

يُذكر أنّ المالك الحالي للفستان اشتراه في العام 1999 من مزادٍ علني بثمن 1.27 مليون دولار أميركي.
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