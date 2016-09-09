اعتبر الكاتب والحقوقي الجزائري أنور مالك، أن إيران تسعى جاهدة بالتعاون مع حلفائها العرب لتحويل السلفية إلى طائفة ثالثة بجانب السُنة والشيعة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “تعمل إيران بالتعاون مع حلفائها العرب على تحويل السلفية التي تؤرقهم إلى طائفة ثالثة بجانب السنة والشيعة وبعض السلفيين يساعدونها بقلة خبرتهم”.

يشار إلى أنّ المرشد الإيراني علي خامنئي دعا العالم الإسلامي إلى التفكير في حل لإدارة السعودية الحرمين الشريفين بسبب ما وصفه بالسلوك “الظالم” حيال الحجاج.

وقد وصف المندوب الدائم للسعودية لدى جامعة الدول العربية، أحمد القطان، تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والتي اتهم فيها الرياض بمنع حجاج بلاده من أداء الفريضة بـ”البذيئة والمسيئة”.