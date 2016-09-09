اعتبر الكاتب والحقوقي الجزائري ، أن تسعى جاهدة بالتعاون مع حلفائها العرب لتحويل إلى طائفة ثالثة بجانب السُنة والشيعة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “تعمل إيران بالتعاون مع حلفائها العرب على تحويل السلفية التي تؤرقهم إلى طائفة ثالثة بجانب والشيعة وبعض السلفيين يساعدونها بقلة خبرتهم”.

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يشار إلى أنّ المرشد الإيراني دعا العالم الإسلامي إلى التفكير في حل لإدارة الحرمين الشريفين بسبب ما وصفه بالسلوك “الظالم” حيال الحجاج.

 

وقد وصف المندوب الدائم للسعودية لدى جامعة الدول العربية، أحمد القطان، تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والتي اتهم فيها الرياض بمنع حجاج بلاده من أداء الفريضة بـ”البذيئة والمسيئة”.