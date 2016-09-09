تركي الدخيل في صورة مع الأمير محمد بن سلمان

زعم المغرّد “العهد الجديد” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها “وطن” أن دور عادل الطريفي في وزارة الإعلام انتهى بعدما سبب حرجاً للدولة وسيتم إقالته بعد الحج والمرشح البديل عنه هو مدير العربية الحالي تركي الدخيل.

انتهى دور عادل الطريفي في وزارة الإعلام بعدما سبب حرجاً للدولة وسيتم إقالته بعد الحج والمرشح البديل عنه هو مدير العربية الحالي تركي الدخيل — العهد الجديد (@Ahdjadid) September 9, 2016

ويقول مراقبون إنّ الدخيل المدير العام لقناة هو المفوض السامي الإماراتي بالديوان الملكي السعودي، بصرف النظر عن عمله كمدير عام لقناة العربية، والمستشار الخاص لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات.

يذكر أن تركي الدخيل كان قد أجرى أول حوار تلفزيوني مع ولي ولي العهد محمد بن سلمان أذاعته قناة “العربية”، في شهر أبريل الماضي، والذي كشف فيه عن “رؤية المملكة 2030”.