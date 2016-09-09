زعم المغرّد “العهد الجديد” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” رصدتها “وطن” أن دور في وزارة الإعلام انتهى بعدما سبب حرجاً للدولة وسيتم إقالته بعد والمرشح البديل عنه هو مدير الحالي .

ويقول مراقبون إنّ الدخيل المدير العام لقناة هو المفوض السامي الإماراتي بالديوان الملكي السعودي، بصرف النظر عن عمله كمدير عام لقناة العربية، والمستشار الخاص لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة .

 

يذكر أن تركي الدخيل كان قد أجرى أول حوار تلفزيوني مع ولي ولي العهد أذاعته قناة “العربية”، في شهر أبريل الماضي، والذي كشف فيه عن “”.

 

 