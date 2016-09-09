ذكرت وكالة “فرانس برس”، الجمعة، أن القضاء الفرنسي صادر اسطبلا ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد عم الرئيس السوري للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة.

ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي ابعده عن السلطة إبان الثمانينات، بين فرنسا وبريطانيا واسبانيا، يذكر أن رفعت الأسد كان نائبا للرئيس السوري وفي التاسع من يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في اطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية “شيربا” في عدة ملفات تتعلق ب”ممتلكات غير مشروعة”.

وقدر المحققون بتسعين مليون يورو املاك رفعت الأسد واسرته في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.

وفي العام 2015 تم الاستماع الى إفادة رفعت الأسد الذي اكد ان الاموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات.

لكن بحسب القضاء لم يقدم اي اثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.

وكان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم ايضا في فرنسا اعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار العام 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.

وكان محامو رفعت الأسد ردوا لدى ادانة موكلهم بأنها “اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين”.

وفى الثامن من يوليو أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان واملاك عقارية اخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو بحسب ما أفاد المصدر القريب من الملف لوكالة فرانس برس.

وفي نظر القاضي فان عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة بحسب المصدر.