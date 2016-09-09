نشرت صحيفة بريطانية مقطعّا مصورّا بالفيديو لإحدى عضوات البرلمان كانت ترتدي تنورة قصيرة أظهرت جزءًا من فخذيها بينما كانت رئيسة الحكومة تلقي خطابًا متلفزًا.

ويظهر الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على موقع “تويتر”، النائب عن حزب المحافظين لوسي فرايجر تحضّر أوراقها وملفاتها خلف تيريزا ماي قبل أن تجلس مستقيمة وتضع قدمًا فوق أخرى وقد أظهرت جزءا كبيرًا من فخذيها، الأمر الذي شبّهه المغرّدون بلقطة الممثلة الأمريكية الشهيرة شارون ستون في فيلمها الشهير “Basic Instinct”.

وجاءت ردود الفعل مختلفة حول الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي مايل”، إذ اعتبر البعض أنّ التركيز عليه تحيّز جنسي ضد النساء بشكل عام، وبأنّ نشر الجريدة لهذا الفيديو “تقليل” لدور المرأة في الحياة السياسية.وفقاً لموقع ارم نيوز

أما الجزء الآخر من المعلقين فتقبلوا الموضوع بفكاهة ورحابة صدر، كون النائب وقعت في زلة قد تقع فيها السيدات اللواتي يرتدين تنورة قصيرة.

كما انتقد البعض مجرّد انتباه البعض للموقف وأنه كان سيمر بشكل عادي لولا نشره على “تويتر” ليشاهده الملايين ويتغاضوا عن محور الجلسة الأساس.