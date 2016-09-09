من المقرّر أن يتم عرض طائرة هليكوبتر روسية طراز “Mi-26″، والتي تعد أكبر وأقوى طائرة على وجه الأرض، في معرض عسكري يقام في العاصمة الروسية “موسكو” خلال هذا الشهر.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لكن مهمة نقل تلك الطائرة العملاقة، التى تم تصنيعها من قبل الاتحاد السوفيتي عام 1970 وتتسع لنحو 80 جنديًا بأسلحتهم، ليس أمرًا سهلاً، ولذلك فقد تم استخدام طائرة هليكوبتر شديدة الضخامة للمساعدة في حمل الطائرة إلى المعرض.

وانتشر مقطع فيديو يبرز لحظة توصيل الطائرة “Mi-26” بطائرة أخرى من نفس الماركة لكن موديلها أكثر تقدمًا، وقيام الأخيرة برفع “Mi-26” والتحليق بها، على مواقع الإنترنت في جميع أنحاء العالم محققا عدد كبير من المشاهدات.