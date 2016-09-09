ذكرت وكالة الأنباء أسوشيتد برس في تقرير لها أن كوريا الشمالية أرادت أن تلعب “لعبة النهاية” – من خلال تجربتها النووية الخامسة – وأن تظهر للعالم أنها لا تأبه العقوبات الدولية الكبيرة المفروضة عليها، وذلك نقلًا عن تصريحات خبير كوري.

وقال كوي وهوان وهو خبير من كوريا الشمالية ويعمل في جامعة سيول دونج إن “بيونج يانج أرادت أن تؤكد أن العقوبات الدولية التي فرضت عليها بسبب تجربتها النووية الرابعة وإطلاقها لصاروخ طويل المدى لم يثبط من همتها وجهودها لتعزيز أسلحتها النووية وبرامج الصواريخ”.

وأضاف “هوان” أنه يعتقد أن شيئًا لن يردع كوريا الشمالية عن تحقيق برنامجها النووي، خاصًة وأنها بالفعل تواجه عقوبات مشددة ولا يوجد مجالًا لعقوبات جديدة من شأنها أن تضر بها.

وقد أعلنت كوريا الشمالية عن إجرائها اختبار نووي خامس صباح الجمعة والذي أدى إلى حدوث انفجار ومن ثم هزة أرضية بقوة 5,0 درجة والتي تعد أقوى هزة منذ بدء كوريا الشمالية تجاربها النووية، كما أكدت مصادر كورية جنوبية وصينية وغربية حدوث الزلزال.

وقالت الوكالة الأمريكية إن كوريا الشمالية أقدمت على هذا الاختبار والذي يأتي بعد ثمانية أشهر فقط من الانفجار السابق، متحدية كل من العقوبات الدولية والضغوط الدبلوماسية التي تسعى لكبح طموحها النووي، مضيفة أن الانفجار وضع المنطقة على حافة الهاوية.

كما أضافت الوكالة أن هذا الاختبار من شأنه أن يثير مخاوف بين عواصم العالم من منطلق أن كوريا الشمالية تحركت خطوة أخرى نحو تحقيق هدفها لإنشاء صاروخ نووي والذى قد تضرب به الولايات المتحدة يومًا ما.

وواجهت التجربة إدانات أمريكية ويابانية وكورية جنوبية، وقد دعت الدول الثلاث مجلس الأمن للانعقاد بعد التأكد من حدوث التجربة.