لقي 124 شخصا، على الأقل، مصرعهم برصاص حرس الحدود التركيّة أثناء محاولتهم العبور من سوريا إلى تركيا، منذ بداية العام الجاري، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد نفسه أن القتلى بينهم 20 قاصرا على الأقل وعشر نساء، وكان أخرهم أربعة أشخاص من نفس الأسرة لقوا مصرعهم خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتأوي تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث يعيش على أرضها أكثر من 2.7 مليون سوري، يليها لبنان بأكثر من 1.03 مليون شخص، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.