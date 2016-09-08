تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، قالوا إنه لمخيم من المرتزقة اليمنيين جلبتهم السعودية إلى نجران للدفاع عن أراضيها.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، يظهر أحد من تم تجنيدهم “مصور الفيديو” وبرفقته أحد الشباب اليمنيين، يتحدث فيه بانه تم جلبهم من اليمن برعاية علي محسن الاحمر وهاشم الاحمر، وأن مهمتهم هي الدخول إلى صعداء اليمنية بعد تدريبهم.

وأظهر الفيديو أحد الشباب وهو يشير إلى الخيام، مستنكرا الظروف المعيشية التي يعيشونها، ومن ثم أشار إلى مجموعة من الخيم الأخرى التي يقطنها جنود سعوديون، قائلا: “هناك خيام السعوديين أصحاب الكيف والكبسة الذين لا يعرفون أن يمسكوا البندقية”.

وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب اليمنيين، حيث قال مصور الفيديو أنه تم تجميعهم من عدن وأبين ويافع ومن جميع مناطق الجنوب.

وكان مصدر يمني صرح لموقع “أوراق برس”، إن قيادات سلفية، من داخل “المقاومة الجنوبية”، قامت بإرسال المئات من الشباب إلى معسكر زايد في مديرية دار سعد في عدن، إضافةً إلى معسكرات أخرى في المكلا، طوال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن ما يقرب من 400 مقاتل من معسكرات عدن، و150 آخرين من المكلا، نقلوا مؤخرا إلى إحدى الجزر القريبة من الصومال، ومن هناك تم نقلهم بطائرات سعودية كدفعة أولى إلى نجران.

وفي نفس السياق، صرح مصدر يمني خاص لموقع “المصير” أنه بتاريخ 28أغسطس/آب الماضي، تم نقل 270 مجندا جنوبيا من مدينة عدن الى نجران الحدودية للقتال مع حرس الحدود السعودي والدفاع عن الحدود، موضحا انه تم نقلهم من عدن إلى جزيرة “عصب” الاريترية ، ومن ثم إلى نجران.

وكشف المصدر، أن هذه العملية هدفها تجنيد 5 الف مقاتل للالتحاق بقوات حرس الحدود السعودية بمدينة نجران السعودية .