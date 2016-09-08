قبل أيام نشرت صحيفة “وطن” خبرا نقلا عن ناشطين بمواقع التواصل الإجتماعي، يفيد باعتقال الفتى السعودي “أبو سن” المعروف بحبيب “كريستينا” وبحواراته العفوية مع عدد من الفتيات العربيات والأجنبيات.

في الفيديو الّذي اطلعت عليه “وطن” قبل يومين وتبيّن أنّه إعادة نشر لفيديو قديم يعود تاريخه إلى منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، ظهر “أبو سن” في حوار مع أحد الشباب الكويتيين (كانت “وطن” قد نشرت أنه سعودي لكن تبين لنا أنه كويتي)، لكن وبعد دقائق، فاجئت سيارة الأمن السعودي “أبو سن” وألقت القبض عليه، وذكر مرافقو الفتى السعودي وقتها أنّ أبو سن “شالوه” لأنه “جاء عليه بلاغ”.

وحسب ما ذكر أصدقاء “أبو سن”، فإنّ الأخير تمّ اعتقاله لأنّه “ينافخ على العسكري” لكنهم أكّدوا أنّهم سيلتحقون بصديقهم على القسم للتوسط للإفراج عنه.

وبعد دقائق، ذكر أصدقاء “أبو سن” أنهم وصلوا القسم وسيقومون بالوساطة للإفراج عن صديقهم كما قاموا بقطع البثّ مع الشاب الكويتي الّذي كان يتحدّث معهم.

ويبدو أن وساطة أصدقاء “أبو سن” نجحت في الإفراج عنه كما تبيّن لـ”وطن”، لعدّة أسباب يبقى أبرزها أنّ الفتى السعودي لم يقم بأي جرم عظيم يستحقّ الإيقاف أو السجن كما أنّه لا بلاغ مقدّم ضدّه، حيث أكّد أصدقاؤه في الفيديو المتداول لعمليّة إلقاء القبض عليه، أنّه كلّ ما قام به “أبو سنّ” لا يتعدّى أن يكون “منافخة على العسكري”.

وعندما بحثت “وطن” عن أخبار حول إطلاق سراح “أبو سن”، لم تجد ما يشير إلى ذلك، إلّا أنّها تأكّدت بعد متابعة دقيقة لما ينشر عن الفتى السعودي “المشاكس”، أنّ الأخير تمّ إطلاق سراحه ليعود إلى أهله وأصدقائه وأحبابه ومتابعيه على حسابه الرسمي بموقع “يوناو “.

وتبيّن لـ“وطن” بعد فحص دقيق لما ينشره الفتى السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع يوناو”، أنّ الأخير عاد إلى فيديوهاته الطريفة مع أصدقائه ومتابعيه، حيث امتلأ حسابه بالفيدوهات المتنوّعة التي يتحدّث فيها “أبو سن” عن احترامه للبنات “الحرمة” وعدم خروجه عن آداب الحوار في التخاطب معهم.

كما نشر “أبو سن” فيديوهات لحوارات أخرى مع عدد من الشباب السعوديين وهو يرقص، ويحمد الله على شهرته وذلك بقوله “الحمد لله هذا من فضل ربي”.

وظهر “أبو سن” في فيديوهات متنوّعة يدخّن “الشيشة” (الأرجيلة) رفقة عدد من رفاقه وفي نفس الوقت يحاور عدد من الفتيات والشباب من جنسيات مختلفة.

القصة لم تقف عند هذا الحدّ، حيث تبيّن لـ”وطن” أنّ “أبو سن” عاد على ما يبدو للحديث مع صديقته الأمريكية التي ينوي تزوّجها “كريستينا” بعد أن أكّد في أكثر من مرّة أنه سينفصل عنها وينهي علاقته بها خاصّة بعد أن أكّدت الأخيرة أنّ الفتى السعودي “المشاكس” ليس أكثر من صديقة بالنسبة لها.

ويظهر في الفيديو الّذي نشرته “كريستينا” على حسابها بموقع “يوناو” ومنشور على حساب “أبو سن”، قيام الفتى السعودي بالرقص على أنغام الموسيقى السعودية الشعبية ثمّ تحاور مع “كريستينا” وأعرب لها عن حبّه الكبير لها.