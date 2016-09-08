تعهدت المرشحة الديمقراطية المحتملة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بعدم إرسال قوات برية أمريكية لسوريا والعراق حال فوزها بالرئاسة.

وقال موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني أن كلينتون تعهدت، أمام قدامى محاربي الجيش الأمريكي الذين شاركوا في غزو العراق وأفغانستان، أنها لن ترسل قوات برية للعراق مجدداً، ولن ترسل قوات برية إلى سوريا كذلك”.

وفي السياق ذاته، صرح المرشح المحتمل دونالد ترامب بأن أمريكا عليها السيطرة على نفط الشرق الأوسط .

وأشار الموقع البريطاني إلى أن هذه التصريحات جاءت في ظل التنافس المحموم قبل انتخابات نوفمبر المقبل والتي ستحدد من هو رئيس أمريكا القادم.