سخر المعارض الجزائري “سليم صالحي” من الظهور المفاجئ للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد غياب طويل.

وكتب صالحي على “تويتر” “ظهر الرئيس اليوم ..يا للفرحة !؟ التلفزيون الرسمي أظهره بلا صوت وعلى كرسيه المتحرك..! غير مهم .. المهم أنه ظهر ..!؟”

وسليم صالحي هو سياسي وإعلامي جزائري مقيم في لندن، كان رئيس تحرير قناة المغاربية الفضائية في لندن.