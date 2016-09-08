استشاطت المقررة الخاصة حول الاتجار بالبشر في الأمم المتحدة ماريا غرازيا غيامارينارو غضبا من سياسة دول الخليج بالتعامل مع العمال الاجانب على أرضيهم داعية إياهم بإلغاء العمل بنظام كفالة العمال الأجانب المثير للجدل، معتبرة انه “يعزز علاقات عمل انتهاكية واستغلالية”.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في الكويت، اوضحت غيامارينارو أنه “في ظل هذا النظام المطبق في الكويت ودول الخليج، يضطر العمال الوافدون للعمل ساعات طويلة، ويعاملون بطريقة سيئة ويعانون الاستغلال، ما يدفع المئات منهم سنويا للهرب إلى بلادهم”، مشددة على انه “يجب استبدال النظام “بتشريع مختلف يتيح للعمال المهاجرين التمتع بحرية جوهرية في سوق العمل”.

ويذكر ان النظام يطال زهاء 25 مليون عامل أجنبي في الخليج، ويجعلهم مرتبطين بكفيل يحق له منعهم من تغيير وظائفهم، أو السفر من دون اذنه، وعلى رغم تعهد دول خليجية بتعديل النظام، الا ان اي خطوات في هذا المجال بقيت محدودة.