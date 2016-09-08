تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لمرشح الحزب الليبرتاري الأميركي لانتخابات الرئاسة الاميركية، غاري جونسون، أثناء حوار أجرته معه قناة “4news” الأميركية.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، سأل المذيع المرشح الرئاسي حول ماذا يمكن أن يفعل في حال انتخابه تجاه مأساة مدين “حلب” السورية التي تعاني من حصار خانق من قبل قوات الأسد والميليشيات الطائفية، إلا أن الجواب كان صادما، حيث رد جونسون على المذيع بسؤال: “ما هي حلب”.

ومع استهجان المذيع لرد جونسون، سأله أن كان يمزح حيال هذا الامر، إلا أن جونسون أجابه بالنفي، مما جعل المذيع يشرح له مأساة سكان حلب التي يعيشونها، حتى قال جونسون أنه فهم، وأخذ يشرح كيف يمكن أن يتعامل مع أزمة سوريا ككل، مشيرا ضرورة دعم الجيش الحر والأكراد.